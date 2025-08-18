Expo universelle d’Osaka : déjà 3 millions de visiteurs pour le Pavillon France

Le Pavillon France de l’Exposition Universelle d’Osaka a accueilli 3 millions de visiteurs en seulement quatre mois - Photo : COFREX / Pavillon France Osaka 2025
Le Pavillon France de l’Exposition Universelle d’Osaka vient de franchir un nouveau cap symbolique : celui des 3 millions de visiteurs en seulement quatre mois.
Depuis son ouverture le 13 avril 2025, le pavillon attire en moyenne plus de 28 000 personnes par jour, confirmant son rôle central dans le parcours des visiteurs de l’Exposition.
"Atteindre aujourd’hui les 3 millions de visiteurs est un moment absolument exceptionnel", s'est félicité Jacques Maire, Commissaire Général du Pavillon France, dans un communiqué.
"Nous avions prévu d’atteindre ce chiffre en six mois… le dépasser en quatre mois est une immense fierté pour nos équipes et nos partenaires.
L’aventure est loin d’être terminée : avec une programmation riche et inspirante, nous avons encore de très belles surprises à partager d’ici octobre."
Une programmation nationale au sommet
La Journée de la France, prévue le 13 septembre, marquera un temps fort pour le pavillon.
L’actrice Léa Seydoux et le champion olympique Teddy Riner, marraine et parrain du Pavillon, y seront présents aux côtés d’un Ministre d’État.
La matinée sera consacrée aux cérémonies officielles, tandis que l’après-midi mêlera sport et culture : Léa Seydoux célébrera l’Akai Ito, symbole des liens franco-japonais, et Teddy Riner initiera près de 100 enfants au judo aux côtés de champions français et japonais.
La journée se clôturera par un concert événement du groupe Indochine, suivi d’un cocktail signé Maison Kayser et Blanche Loiseau.
Une expérience accessible à tous
Pour ceux qui ne peuvent se rendre au Japon, le Pavillon France propose une expérience immersive à 360° et en 4K, accessible gratuitement en ligne.
Une manière de partager la richesse et la poésie du pavillon avec un public international.
Alors que l’Exposition Universelle se poursuit jusqu’au 13 octobre, le Pavillon France semble bien parti pour franchir prochainement le cap des 4 millions de visiteurs, confirmant l’engouement suscité par l’offre culturelle et sensorielle de la France à Osaka.
