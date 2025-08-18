TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Expo universelle d’Osaka : déjà 3 millions de visiteurs pour le Pavillon France

La culture française attire les foules au Japon


En l'espace de quatre mois, le Pavillon France de l’Exposition Universelle d’Osaka a accueilli 3 millions de visiteurs. Entre expériences immersives, événements culturels et sportifs, il s’impose comme un lieu incontournable, avant la Journée de la France prévue le 13 septembre 2025.


Rédigé par le Mardi 19 Août 2025

Le Pavillon France de l’Exposition Universelle d’Osaka a accueilli 3 millions de visiteurs en seulement quatre mois - Photo : COFREX / Pavillon France Osaka 2025
Le Pavillon France de l’Exposition Universelle d’Osaka a accueilli 3 millions de visiteurs en seulement quatre mois - Photo : COFREX / Pavillon France Osaka 2025
CroisiEurope
Le Pavillon France de l’Exposition Universelle d’Osaka vient de franchir un nouveau cap symbolique : celui des 3 millions de visiteurs en seulement quatre mois.

Depuis son ouverture le 13 avril 2025, le pavillon attire en moyenne plus de 28 000 personnes par jour, confirmant son rôle central dans le parcours des visiteurs de l’Exposition.

"Atteindre aujourd’hui les 3 millions de visiteurs est un moment absolument exceptionnel", s'est félicité Jacques Maire, Commissaire Général du Pavillon France, dans un communiqué.

"Nous avions prévu d’atteindre ce chiffre en six mois… le dépasser en quatre mois est une immense fierté pour nos équipes et nos partenaires.

L’aventure est loin d’être terminée : avec une programmation riche et inspirante, nous avons encore de très belles surprises à partager d’ici octobre."

Une programmation nationale au sommet

Autres articles
La Journée de la France, prévue le 13 septembre, marquera un temps fort pour le pavillon.

L’actrice Léa Seydoux et le champion olympique Teddy Riner, marraine et parrain du Pavillon, y seront présents aux côtés d’un Ministre d’État.

La matinée sera consacrée aux cérémonies officielles, tandis que l’après-midi mêlera sport et culture : Léa Seydoux célébrera l’Akai Ito, symbole des liens franco-japonais, et Teddy Riner initiera près de 100 enfants au judo aux côtés de champions français et japonais.

La journée se clôturera par un concert événement du groupe Indochine, suivi d’un cocktail signé Maison Kayser et Blanche Loiseau.

Une expérience accessible à tous

Pour ceux qui ne peuvent se rendre au Japon, le Pavillon France propose une expérience immersive à 360° et en 4K, accessible gratuitement en ligne.

Une manière de partager la richesse et la poésie du pavillon avec un public international.

Alors que l’Exposition Universelle se poursuit jusqu’au 13 octobre, le Pavillon France semble bien parti pour franchir prochainement le cap des 4 millions de visiteurs, confirmant l’engouement suscité par l’offre culturelle et sensorielle de la France à Osaka.


Lu 324 fois

Tags : expo universelle, japon, osaka, pavillon france
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 18 Août 2025 - 13:33 WTTC : un 25e Sommet stratégique à Rome en 2025

Vendredi 25 Juillet 2025 - 13:07 Les plus beaux rooftops du monde enfin accessibles sur Mapstr

Brand News DestiMaG

Quartier Libre créateur de voyages en Irlande

Quartier Libre créateur de voyages en Irlande
Capable de gérer des dernières minutes et des départs jusqu’en octobre, l’Irlande est un peu à la...
TourMaG
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Découvrez Berlin - voyages en groupe avec we tours

Découvrez Berlin - voyages en groupe avec we tours
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Dernière heure

Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional

Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs

Small Luxury Hotels lance la collection Wellbeing et élargit son portefeuille mondial

Expo universelle d’Osaka : déjà 3 millions de visiteurs pour le Pavillon France

Mandelieu surfe sur une fréquentation estivale en forte hausse

Brand News

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence
À l’issue d’un sondage auprès du secteur, 360Sharing transforme le DITEX. L’édition 2026 se tiendra...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
AirMaG

AirMaG

Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional

Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional
CruiseMaG

CruiseMaG

Star of the Seas, le nouveau fleuron de Royal Caribbean, a commencé ses opérations

Star of the Seas, le nouveau fleuron de Royal Caribbean, a commencé ses opérations
Distribution

Distribution

Lisez "Rodrigues, as-tu du cœur ?", sur le pouvoir de guérison du voyage

Lisez "Rodrigues, as-tu du cœur ?", sur le pouvoir de guérison du voyage
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Marriott finalise le rachat de citizenM

Marriott finalise le rachat de citizenM
La Travel Tech

La Travel Tech

Vols annulés : deux nouvelles agences en ligne s’engagent à rembourser sous 14 jours maximum

Vols annulés : deux nouvelles agences en ligne s’engagent à rembourser sous 14 jours maximum
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Small Luxury Hotels lance la collection Wellbeing et élargit son portefeuille mondial

Small Luxury Hotels lance la collection Wellbeing et élargit son portefeuille mondial
Partez en France

Partez en France

Mandelieu surfe sur une fréquentation estivale en forte hausse

Mandelieu surfe sur une fréquentation estivale en forte hausse
Production

Production

Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs

Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs
Transport

Transport

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyages d’affaires : comment les collaborateurs dépensent-ils l’argent de leur entreprise ?

Voyages d’affaires : comment les collaborateurs dépensent-ils l’argent de leur entreprise ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
TravelJobs

Emploi & Formation

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias