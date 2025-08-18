Expo universelle d’Osaka : déjà 3 millions de visiteurs pour le Pavillon France

La Journée de la France, prévue le 13 septembre, marquera un temps fort pour le pavillon.



L’actrice Léa Seydoux et le champion olympique Teddy Riner, marraine et parrain du Pavillon, y seront présents aux côtés d’un Ministre d’État.



La matinée sera consacrée aux cérémonies officielles, tandis que l’après-midi mêlera sport et culture : Léa Seydoux célébrera l’Akai Ito, symbole des liens franco-japonais, et Teddy Riner initiera près de 100 enfants au judo aux côtés de champions français et japonais.



La journée se clôturera par un concert événement du groupe Indochine, suivi d’un cocktail signé Maison Kayser et Blanche Loiseau.