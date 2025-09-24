TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Expo universelle Osaka : le Pavillon France franchit le cap des 4 millions de visiteurs

Une fréquentation record à trois semaines de la clôture


Avec plus de 28 000 entrées quotidiennes, le Pavillon France de l’Exposition universelle d’Osaka 2025 vient de franchir le seuil des 4 millions de visiteurs. À moins d’un mois de la fin de l’événement, prévue le 13 octobre, le site s’impose comme l’une des principales attractions de la manifestation internationale.


Rédigé par le Jeudi 25 Septembre 2025

DITEX
Le Pavillon France, conçu comme une vitrine de la créativité et du savoir-faire hexagonal, s’est imposé comme l’un des pôles les plus attractifs de l’Exposition universelle d’Osaka.

Avec en moyenne 28 000 visiteurs par jour, il attire près d’un visiteur sur cinq parmi les 200 pays et institutions représentés.

« Les objectifs initiaux de fréquentation ont été largement dépassés, et le cap des 4 millions de visiteurs vient couronner cette aventure hors norme », souligne Jacques Maire, commissaire général du Pavillon France dans un communiqué, jeudi 25 septembre 2025.

Les organisateurs attendent encore quelque 600 000 visiteurs supplémentaires avant la clôture, le 13 octobre prochain.

Des calligraphies offertes aux visiteurs

Crédit photo : Cofrex - Pavillon France Osaka 2025
Crédit photo : Cofrex - Pavillon France Osaka 2025
Afin de marquer ce cap symbolique, une performance artistique a été organisée au sein du Pavillon. L’artiste japonaise Mariko Kinoshita a dévoilé une calligraphie originale portant les mots « Un hymne à l’amour ; 4 millions de visiteurs ; Merci ».

Elle a également offert des calligraphies aux visiteurs présents. Ce geste artistique visait à rendre hommage au public et à l’ensemble des acteurs ayant contribué au succès du Pavillon.

Si l’Exposition universelle d’Osaka touche à sa fin, le Pavillon France a choisi de prolonger son expérience au-delà des murs physiques.

Un film immersif en 360° et en 4K permet désormais au public de découvrir virtuellement le site, où qu’il se trouve dans le monde, via le site franceosaka2025-tour.fr.

Lire aussi : Le Japon, une destination phare mais complexe


Lu 237 fois

Tags : japon, osaka
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 24 Septembre 2025 - 16:51 Nouvelle liaison aérienne : La Réunion s’ouvre à l’Allemagne !

Mercredi 24 Septembre 2025 - 11:00 Calafell Evasión rachète Promenade et accélère sur le Portugal

Brand News DestiMaG

Laponie suédoise : Quartier Libre mise sur la qualité de l’hébergement

Laponie suédoise : Quartier Libre mise sur la qualité de l’hébergement
Rendez-vous stand K53 à l'IFTM pour vous annoncer les nouveautés. Avec un 3ème vol hebdomadaire...
Europ Assistance
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

CHYPRE : Creative Tours célèbre 40 ans d’expertise et renforce son offre à l’IFTM 2025

CHYPRE : Creative Tours célèbre 40 ans d’expertise et renforce son offre à l’IFTM 2025
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Expo universelle Osaka : le Pavillon France franchit le cap des 4 millions de visiteurs

Logis Hôtels choisit Mews pour son PMS

The Originals Hotels dévoile ses projets stratégiques pour accompagner les hôteliers

« Quoi de neuf à l’IFTM ? » : focus sur les nouveautés !

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Brand News

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve
AirMaG

AirMaG

Aéroport Lyon Saint-Exupéry : l’offre Train + Air étendue aux OUIGO

Aéroport Lyon Saint-Exupéry : l’offre Train + Air étendue aux OUIGO
CruiseMaG

CruiseMaG

Marseille Provence Croisière : "l'enjeu, c’est la qualité plus que le volume"

Marseille Provence Croisière : "l'enjeu, c’est la qualité plus que le volume"
Distribution

Distribution

CEDIV : Adriana Minchella prépare sa succession avec l'arrivée de Stéphane Roussel

CEDIV : Adriana Minchella prépare sa succession avec l'arrivée de Stéphane Roussel
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
HotelMaG

Hébergement

The Originals Hotels dévoile ses projets stratégiques pour accompagner les hôteliers

The Originals Hotels dévoile ses projets stratégiques pour accompagner les hôteliers
La Travel Tech

La Travel Tech

Logis Hôtels choisit Mews pour son PMS

Logis Hôtels choisit Mews pour son PMS
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Allemagne : le Schloss Reinhartshausen, nouvel hôtel Vignette Collection

Allemagne : le Schloss Reinhartshausen, nouvel hôtel Vignette Collection
Partez en France

Partez en France

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace
Production

Production

TUI France poursuit ses transformations pour assurer son avenir

TUI France poursuit ses transformations pour assurer son avenir
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
TravelJobs

Emploi & Formation

Les lauréats de la Travel Agents Cup Junior 2025 sont…

Les lauréats de la Travel Agents Cup Junior 2025 sont…
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias