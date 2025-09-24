Expo universelle Osaka : le Pavillon France franchit le cap des 4 millions de visiteurs

Le Pavillon France, conçu comme une vitrine de la créativité et du savoir-faire hexagonal, s’est imposé comme l’un des pôles les plus attractifs de l’Exposition universelle d’Osaka.
Avec en moyenne 28 000 visiteurs par jour, il attire près d’un visiteur sur cinq parmi les 200 pays et institutions représentés.
« Les objectifs initiaux de fréquentation ont été largement dépassés, et le cap des 4 millions de visiteurs vient couronner cette aventure hors norme », souligne Jacques Maire, commissaire général du Pavillon France dans un communiqué, jeudi 25 septembre 2025.
Les organisateurs attendent encore quelque 600 000 visiteurs supplémentaires avant la clôture, le 13 octobre prochain.
Des calligraphies offertes aux visiteurs
Afin de marquer ce cap symbolique, une performance artistique a été organisée au sein du Pavillon. L’artiste japonaise Mariko Kinoshita a dévoilé une calligraphie originale portant les mots « Un hymne à l’amour ; 4 millions de visiteurs ; Merci ».
Elle a également offert des calligraphies aux visiteurs présents. Ce geste artistique visait à rendre hommage au public et à l’ensemble des acteurs ayant contribué au succès du Pavillon.
Si l’Exposition universelle d’Osaka touche à sa fin, le Pavillon France a choisi de prolonger son expérience au-delà des murs physiques.
Un film immersif en 360° et en 4K permet désormais au public de découvrir virtuellement le site, où qu’il se trouve dans le monde, via le site franceosaka2025-tour.fr.
