Le Japon, une destination phare mais complexe 🔑

« C'est clairement une destination où il faut une réelle collaboration et un partenariat très fort avec son réceptif à destination pour trouver des solutions à toutes les problématiques que l'on vient d'évoquer »

« C'est une des destinations sur lesquelles le marché anticipe le mieux, ce qui est plutôt un bon point. Le marché a compris que si tu voulais avoir droit à la saison du sakura, c'est-à -dire des cerisiers en fleurs, fin mars, début avril, il fallait te positionner au minimum 8-10 mois avant les dates de départ. Passer par une agence, c'est bien plus intéressant tout en ayant à l'esprit qu'il faut aussi écouter les conseils de l'agence, surtout quand celle-ci te recommande de ne pas organiser ton voyage au Japon uniquement pour les cerisiers !



Aujourd’hui, au Japon, il y a un énorme enjeu d'anticipation, mais aussi de désaisonalisation et de dispersion des flux »

« C'est une destination aussi qui est pertinente au travers des tours opérateurs parce que justement, on s'engage plus d'un an à l'avance. On est capable de vendre la destination 18 mois à l'avance.



Et en termes de disponibilité et de prix, c'est plus intéressant que de partir en individuel. Si vous voyagez en individuel, vous devrez prendre vos billets d'avion de votre côté, votre terrestre sur place et le tout sans guide et sans aide, parce que ce n'est pas une destination où les gens parlent l'anglais. »

« Nous ne voulons pas connaitre la frustration de cette année où nous avons été obligés de fermer nos ventes très vite parce que c'était complet. Nous nous sommes engagés, au niveau terrestre ainsi que sur des allotements, avec plusieurs compagnies aériennes pour avoir un maximum de stocks »

Si on change de point de vue, les difficultés rencontrées par, note Guillaume Linton., affirme le PDG d’Asia., commente la directrice commerciale de Climats du Monde.Le TO a pris des engagements pour l’année prochaine :, précise Olivia Calvin.L’année prochaine, le Japon accueillera l’ Exposition Universelle . Un événement qui ne devrait pas booster l’attractivité des clientèles européennes… voire tendre davantage les stocks.Un challenge supplémentaire.