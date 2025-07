Expo universelle : le Pavillon France franchit les 2 millions de visiteurs

Depuis son ouverture, le Pavillon France enregistre une affluence quotidienne moyenne de plus de 28 000 visiteurs, et a franchi le seuil des deux millions en un peu plus de 11 semaines. Cette fréquentation témoigne d’un engouement important pour l’expérience proposée, articulée autour d’une scénographie immersive mettant en avant la culture, la gastronomie, la santé, l’artisanat et l’environnement.



L’objectif du Pavillon est de célébrer le dialogue entre les cultures. Selon Jacques Maire, Commissaire Général, « cet enthousiasme dépasse toutes nos prévisions et ne se dément pas jour après jour ». Le lieu se distingue par ses expositions, ses installations interactives et sa diversité artistique.



Le Pavillon France joue aussi un rôle diplomatique et économique. Chaque jour, environ vingt délégations de responsables politiques et d’entrepreneurs sont accueillies. Laurent Saint-Martin a salué l’implication des équipes de COFREX, en soulignant le lien entre ce succès et la qualité de l’organisation japonaise : « Ce rayonnement, nous le devons à la qualité de l’exposition universelle Osaka 2025, un grand succès pour le Japon . »