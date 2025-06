Japan Airlines en ordre de marche [ABO]

En première classe, le nombre de sièges a été réduit pour plus d’espace et une configuration plus intime en 1-1-1. Six suites luxueuses avec parois amovibles pour un espace personnel sont désormais disponibles.



Elles s’ouvrent sur un grand canapé aux coutures en losanges, qui se transforme en avec des sièges latéraux. À noter : le grand écran avec le visionnage des films accessible sans casque grâce à un ingénieux système de petites enceintes incrustées dans l’appui-tête.



C’est en business qu’on peut observer une nette amélioration. Le nombre de sièges est augmenté et passe de 49 à 54 à bord de l’A350 avec une configuration qui passe de 2-3-2 à 1-2-1, ce qui veut dire que tous les sièges sont désormais en accès direct au couloir. Un plus indéniable.



Repensée, elle est aussi dotée de nouvelles portes coulissantes créant un espace privé qui se veut « luxueux et plus confortable que jamais ». Les sièges s'inclinent pour former un lit plat, plus long de 10 cm que les lits classiques. On retrouve aussi le système des enceintes incrustées dans le siège pour une écoute des programmes sans casques et sur un écran généreux.



En Premium Economy, l’amélioration est notable également. On passe de 40 à 24 sièges en 2-4-2 avec des cloisons pouvant séparer chaque siège. Les commandes d’inclinaison sont électriques et permettent une inclinaison aisée. L’espace entre les sièges que nous avons pu essayer est généreux et les repose jambes se relèvent en position horizontale pour un meilleur confort.



L’écran 4K est un des plus grand du marché. Enfin, en classe économique, en version 3-3-3, l’espace pour les jambes (84 cm) a été amélioré et les nouveaux sièges sont équipés d’un dossier inclinable réglable, de nombreux rangements, une large tablette et un grand écran 4K de 13 pouces.