Aventure et Volcans renaît de ses cendres [ABO]

Je suis resté en contact avec

et, il y a quatre ou cinq mois, il m’a informé que le fonds de commerce allait être repris.



Il se trouve que j’ai un collaborateur, Mathieu Moreliere, qui avait travaillé chez Aventure et Volcans et qui a également développé chez nous des produits autour des volcans en activité. Avec cette compétence en interne, reprendre cette marque avait du sens et était légitime

C'est une aventure au sens propre comme au figuré qui a bien failli s'éteindre définitivement après plus de 40 ans.Aventure et Volcans, l'agence basée à Lyon et spécialisée dans la découverte des cratères en activité, a été placée en liquidation judiciaire le 9 janvier 2025. Fondée par Guy de Saint-Cyr, volcanologue, et sa famille, la marque va renaître de ses cendres au sein du Groupe La Compagnie des Voyages, fondé par Jean-Christophe Guérin.", explique Jean-Christophe Guérin.