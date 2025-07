Des voyages nomades en Europe de l'Est à ceux en caïque de Valérie Boned

J’ai deux types de souvenirs de voyages qui m’ont marquée. Les premiers étaient ceux de mon enfance. Nous partions en caravane avec mes parents et prenions la direction de la Hongrie, là où est né mon père.



Nous traversions l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, puis nous remontions par la Yougoslavie, l’Italie et la Suisse.



Ces voyages nomades, et la découverte d’un monde tellement proche, car à portée de voiture, mais culturellement éloigné, m’ont laissée une empreinte durable,

Elle a constitué, avec Jean-Pierre Mas, un binôme salvateur pour la profession. Valérie Boned est devenue un personnage public alors que les frontières se fermaient et que les professionnels du tourisme se retrouvaient en grande difficulté.Depuis, le monde s’est rouvert, et Valérie Boned est montée d’un cran dans la hiérarchie des Entreprises du Voyage. Si toute la profession connaît sa force de travail et son débit de parole unique, les adhérents des EDV ne connaissent pas tous ses origines - et encore moins que, chaque été, durant sa jeunesse," nous partage avec nostalgie la présidente du syndicat patronal.