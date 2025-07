Velas Resorts lance le Velas Ambassador Club

Nous sommes ravis d’enrichir l’offre de MBR pour nos agents de voyages français grâce à ce partenariat avec Velas Resorts

stimuler leurs ventes globales

élargir encore davantage le potentiel de gains pour notre base d’agents de voyages

Le partenariat entre Velas Resorts et My Booking Rewards vise à renforcer la présence de la marque sur le marché français, tout en soutenant les agents de voyages à travers des récompenses concrètes. MBR est une. Elle permet aux fournisseurs de toucher une large communauté d’agents et de convertir les opportunités commerciales en réservations confirmées., souligne : “”. Il ajoute que cette collaboration permettra de "" et d’"". Le système MBR intègre également une suite CRM et des ressources de formation, destinées à renforcer les connaissances des agents et à améliorer leurs performances commerciales.reflète une stratégie claire d’engagement envers les distributeurs, dans une logique de croissance partagée entre la marque hôtelière et ses partenaires de vente. Les points acquis peuvent être utilisés pour découvrir les