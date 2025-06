Les agents de voyages français boostent les résultats de My Booking Rewards

(MBR), plateforme de récompenses et d’incentives pour les agents de voyages, signe un excellent début d’année 2025 sur le marché français.Entre, les agents tricolores ont perçu plus de, soit une hausse de 43% par rapport à la même période l’an passé.Ce bond s’explique par un: plus de 600 ont été enregistrées par les agents français via le portail MBR, générant un chiffre d’affaires combiné depour les fournisseurs partenaires.Parallèlement, la plateforme a séduit, attirés par les avantages proposés : revenus en espèces, nuits gratuites, places pour des voyages de familiarisation (FAM trips), etc.Accessible via le site, l’inscription permet demondiale de plus de 141 000 professionnels.