Agences de voyages : le retour en force avant le retour en grâce ? [ABO]

Car contrairement aux agriculteurs ou infirmiers, les agences de voyages ne sont pas réputée leur revendications communes : on les a rarement vu descendre dans la rue pour manifester.



Mais depuis la pandémie, certains d’entre eux ont su « infiltrer » les plus hautes sphères politiques et patronales et leur travail de lobbying commence aussi à porter ses fruits, comme du temps de la mise en place du bon à valoir.



Même face à la toute puissante IATA, la distribution française trouve des parades. Ainsi, les agences du GIE ASHA qui ne disposent pas de l'agrément sont invitées à s’appuyer sur le B2B Wallet d’Amadeus pour pouvoir émettre leurs billets, tout en étant protégées en cas de faillite de la compagnie aérienne !



Enfin, après la révolution du commerce en ligne, il y a 30 ans, les agences de voyages sont face à nouveau défi de taille : la déferlante de l’intelligence artificielle.



Comme jadis, elles devront l'adapter si elles ne veulent pas se faire engloutir. Mais s’il y a deux ans, l’IA et ChatGPT suscitaient bien des inquiétudes, aujourd’hui les distributeurs commencent à les apprivoiser[pour améliorer leur productivité. ]b



Mails personnalisés, retranscriptions d’entretiens clients, génération de carnets de voyage, devis améliorés, aide à la préparation pour les appels d’offres... les agences disposent d’une nouvelle opportunité d'économiser du temps afin de faire ce qu’elles font de mieux : du service au client… avec en plus, toutes les garanties requises !



Bonne nouvelle aussi : un peu partout dans le monde, les distributeurs sont de plus en plus reconnus pour leur expertise. Les consommateurs qui autrefois voulaient tout faire par eux-mêmes, font face à la complexité des procédures. Oui, agent de voyages c'est un métier, n'en déplaise aux grincheux.



Et pan dans les dents de tous leurs détracteurs !