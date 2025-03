Franchises Havas Voyages : « Une vente sur cinq doit provenir d’un TO maison » [ABO]

C’est un sujet récurrent depuis 5 ans pour Havas Voyages : la rénovation des points de vente du réseau.



Sur les 201 agences en franchise, près de la moitié portent l’enseigne Havas. Mais toutes n’ont pas adhéré aux codes de rénovation proposés par le Groupe. « Aujourd’hui, on ne peut plus accepter des agences qui refont leur boutique sans même nous consulter, il va falloir faire un effort , a lancé Arnaud Abitbol.



Dans « Le Hub », il y a tout un tas d’outils pour vous aider et nous vous proposons aussi d’être accompagnés par la personne qui a refait toutes nos agences. Nous devons être une belle chaîne de commerces où les gens puissent reconnaître l’image de marque d’Havas Voyages ».



Cinq ans après le Covid, le directeur des franchises estime que les trésoreries sont reconstituées et que les dirigeants n’ont plus d’excuse. « Refaire son agence n’est pas un coût mais un investissement. C’est le moment de le faire, et dans les règles ».



A titre de comparaison, Havas Voyages a investi plus de 20 M€ dans la rénovation de ses agences intégrées. 150 ont été refaites sur les 174 que compte le réseau, les restantes devant déménager prochainement. « Une agence refaite, c’est du personnel qui est heureux et un chiffre d’affaires qui augmente de 25% en moyenne », a ajouté Arnaud Abitbol.