APST : Laurent Abitbol veut étendre l'allégement des contre-garanties

Une proposition qui devrait donc plaire à l'électorat, même si les jeux sont faits.



La proposition sera alors débattue dans les prochains semaines au sein du conseil d'administration de l'APST.



" Tout ce que je dis, je le fais, avec plus ou moins de réussite. Je vais me battre pour ça. Cette mesure concernera un grand nombre de professionnels.. Elles est très importante.



Quand tout va bien, il est inutile de tout bouleverser. Ce sera mon seul combat. Vous savez, être agent de voyages ce n'est pas évident, nous avons parfois l'impression d'être asphyxiés.



Travailler doit être un plaisir par une torture, " estime Laurent Abitbol.



Pour le patron de Marietton Développement, il n’est pas nécessaire de revoir le mode de fonctionnement ou d’élection de l’association.



Même si la désignation des futurs administrateurs évoque davantage une formalité à la soviétique, le désengagement des jeunes générations pour les institutions ne l'inquiète pas vraiment.



" Vous vous me demandez ça, mais avez-vous interrogé nos adhérents ? Ils sont peut être contents de notre travail tout simplement. Nous étions très étonnés de ce résultat, je le répète : tout le monde est libre de se présenter.



Pour les jeunes générations, je pense qu'en vieillissant et grandissant, ils s'intéresseront aux instances, " prédit il.