Riwaya Travel : lauréat du Prix du Jeune Entrepreneur de l'APST !

Riwaya Travel, membre de l' APST depuis 2023, a été récompensé du Prix du Jeune Entrepreneur de l'APST.Ce prix, remis après cinq ans d'absence, salue l'engagement de Merwan Boultif et Sofiane Lesage les fondateurs de Riwaya Travel, spécialiste de l'Algérie.i["Riwaya Travel est née d'une conviction profonde : l'Algérie mérite de retrouver sa place d'honneur dans l'imaginaire touristique mondial.Depuis notre création, nous avons accueilli 450 voyageurs de 29 nationalités différentes et généré un chiffre d'affaires de 510 000 € dès notre première année d'exercice. Notre équipe est solide, composée de 15 salariés en Algérie et 3 en France, et nous collaborons avec plus de 150 prestataires locaux, incluant guides et Touaregs.Nous sommes doublement agréés (France et Algérie), référencés chez des tours opérateurs de renom, et nous disposons d'un site de vente directe performant. Notre communauté en ligne dépasse les 70k abonnés sur l'ensemble de nos réseaux, avec une croissance particulièrement forte sur Instagram, passant de 20k à 40k abonnés en 12 mois.