Riwaya Travel veut raconter l’Algérie autrement

« Cela nous a appris à ne pas dépendre uniquement du marché français. »

« Avant de penser à d’autres pays, on veut stabiliser l’existant. On reçoit plus de demandes qu’on ne peut en gérer. »

Les tensions diplomatiques entre la France et l’ Algérie ont eu un impact sur l’activité de l'agence., commente, lucide, Merwan Boultif.Riwaya Travel mise de plus en plus sur des clientèles italiennes, belges, espagnoles ou encore coréennes, afin de ne pas dépendre uniquement de la l'Hexagone.L'avenir de Riwaya Travel passe également parL’Italie, dont les liens archéologiques avec l’Algérie sont forts, représente une piste prometteuse. Trop tôt pour sauter le pas., conclut le cofondateur de Riwaya Travel.Avec Riwaya Travel, Merwan Boultif veut avant tout raconter un autre récit. Celui d’un pays méconnu, accueillant, multiple. Et surtout, digne d’être (re)découvert.Pour rappel : Merwan Boultif et Sofiane Lesage, les deux fondateurs ont reçu le Prix du Jeune Entrepreneur remis par l'APST.