Assemblée générale 2025 : l’APST entre vigilance et consolidation

En termes de représentativité, nous sommes au dessus du registre concernant le nombre d'agents de voyages à l’APST

C'est une hausse de 35% par rapport aux années précédentes, c'est encourageant pour l'avenir. La profession se renouvelle

En complément de la libération de la garantie en services, l’organisme a également pris en charge en deniers des dossiers de clients et ainsi procédé à 839 remboursements durant l’exercice 2024 pour un montant de 2,27 millions d’euros.Avec 3 454 adhérents (dont 80% d’agences de voyages) au 31 décembre 2024, l’APST maintient un socle solide.Pour rappel, le registre des opérateurs de voyages et de séjours compte 4466 agences de voyages immatriculées, représentant 67% des opérateurs de voyage immatriculés.» ajoute Emmanuel Toromanof secrétaire général de l'APST.En 2024, le comité des adhésions a étudié 408 dossiers : «» précise le Président.178 entreprises ont été radiées ou ont démissionné : dont 26 sur décision de l'APST, 51 en raison de la cessation de l'activité, 13 en raison d'un changement de garant et 59 dans le contexte d'une fusion-acquisition.