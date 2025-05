APST : des ambitions plus mesurées pour 2025 ? [ABO]

Même si les prévisions concernant le tourisme international sont optimistes avec une croissance estimée de 3 à 5% en 2025, de nombreux défis demeurent

Coûts élevés des transports et de l’hébergement, phénomènes climatiques extrêmes, pénurie de main-d’œuvre et incertitudes économiques. De plus, la hausse de défaillances d’entreprises continue d’augmenter en 2025

tous secteurs confondus). Par conséquent, le budget 2025 de l’APST a été établi sur des hypothèses prudentes avec un montant de cotisations estimé à 17,3 M€ contre 19,8 M€ d’encaissements en 2024

Ce montant se compose principalement des cotisations et droits d’entrées à hauteur de 17,45 M€ soit en diminution par rapport à 2024 compte tenu des incertitudes sur les perspectives économiques et les risques géopolitiques.



Cela prend également en compte l’augmentation du taux du bonus dit "écologique" en 2025 par rapport à celui de 2024 et un rabais en fin d’exercice 2025 pour les adhérents réalisant un petit volume d’affaires annuel inférieur à 50 K€

Alors qu'elle célèbre ses 60 ans en 2025,, estime Michelle Laget Herbaut, la trésorière de l’APST.".Le budget 2025 prévoit également une baisse des produits d’exploitation à 17,68 M€ (contre 20,68 M€ en 2024), tout en maintenant le niveau de services. "", poursuit Michelle Laget Herbaut.En effet, le conseil d’administration (CA) de l’APST a décidé de, tout comme les bonus pour les adhérents donnant une contre-garantie couvrant à 100% le risque et mis en placeLe CA va aussi continuer à accompagner les adhérents qui ont lancé une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) et/ ou de transition écologique, en augmentant le taux deEnfin, il a voté, qui sera calculé en fin d’exercice 2025 et qui sera imputé sur la cotisation 2026, pour les adhérents de la catégorie A réalisant un très petit volume d’affaires global (inférieur à 50K€ sur l’année)., réparti entre un excédent de fonctionnement de 1,6 M€ et un excédent de garantie de 11,4 M€. Objectif affiché : consolider les réserves pour affronter d’éventuelles crises futures.