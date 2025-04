Faillite Univairmer -Tomorrow Travel : le nombre de défaillances en hausse au 1er trimestre 2025

Dans un contexte politique, économique et géopolitique déjà compliqué, les annonces du président américain troublent davantage les perspectives économiques. S’il est trop tôt pour en mesurer précisément les effets, il demeure que

va contraindre les dirigeants à devoir corriger leurs prévisions de revenus, d’investissement, d’emploi et donc de performance financière

La supply chain va être challengée et les trésoreries très sollicitées. La gestion du cash avait sonné comme une évidence depuis la Covid et la hausse des taux, il va falloir pourtant redoubler d’efforts sur cette question pour tenir et sécuriser sa croissance.



Depuis quelques mois, le volume des défaillances se stabilise à un niveau très élevé ; c’est aussi le cas des retards de paiement calculés par Altares qui, après s’être rapidement allongés de 2 jours en 2024, semblaient pouvoir se maintenir autour de 14 jours.



Un déclin progressif des retards et cessations de paiement était donc envisageable pour 2025. Mais sans encore complètement renoncer à cet espoir, le contexte international change la donne. Le risque commercial interentreprises comme le risque pays remontent en haut de la pile.



Dans le même temps, il va falloir trouver de nouveaux partenaires d’affaires fiables pour pallier la perte possible de certains contrats. Cette tectonique des marchés pourrait alors renforcer la concurrence, renchérir les achats et dégrader les marges

En revanche, la situation reste très difficile pour: 64 structures ont fait défaut au cours de ce premier trimestre, soit 28% de plus qu’un an plus tôt. 14 de ces défauts se situent dans le secteur du social (aide à domicile, action sociale) ou médical (activités hospitalières).Cette fragilité des plus grandes PME pèse sur l’emploi global menacé :, du jamais vu pour un T1 depuis la crise financière de 2009. Il y en avait alors eu 73 700., poursuit Thierry Millon.", conclut Thierry Millon.