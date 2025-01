Altares : hausse des défaillances chez les voyagistes en 2024

particulièrement tendue chez les structures de plus de 50 salariés avec une hausse de +30% (553) des procédures sur 2024

Le contexte de flou politique et budgétaire, conjugué à une conjoncture économique morose, trouble la visibilité des affaires et invite à l’attentisme, tant du côté des entreprises que des Français. Une stagnation générale mortifère pour les structures les plus faibles financièrement ou trop endettées, notamment celles qui n’ont pas encore pu tourner la page Covid

A ce titre, les PGE demeurent un point d’attention. Selon Bpifrance, 38,4 milliards d'euros restaient à rembourser en décembre sur les 145 milliards accordés. L’essentiel, soit 37 milliards €, est porté par les TPE-PME. Fait rassurant, "seules" 4% d’entre elles craindraient de

c’est le transfert du risque vers les partenaires commerciaux qui doit être surveillé

Les défauts de 2024 consolidaient plus de 30 milliards de chiffre d’affaires, une perte de revenu que les fournisseurs devront aller chercher ailleurs. Pire encore, ces défauts portent des impayés lourds. Dans ce contexte, le risque d’effet domino est élevé et la faible croissance attendue par l’exécutif pour 2025 (0.9%) augure mal d’un reflux des défauts en particulier chez les TPE-PME.

Le Groupe poursuit son analyse globale en évoquant une situation qui reste "". Des taux records sont observés chez les PME-ETI, notamment dans le transport (+59 %)., analyse Thierry Millon, le directeur des études Altares. ne pas pouvoir rembourser leur prêt, poursuit-il.Autre facteur de remontée des défaillances :, pointe le cabinet.Enfin, au-delà des procédures ouvertes cette année, ", prévient Thierry Millon.