Economie de la France : c'est grave docteur Touati ? [ABO]

Et sur le front international, il n'est pas possible d'éviter le gros sujet du moment : l'investiture de Donald Trump.



Bien que le milliardaire n'est pas encore en place à la Maison-Blanche, ses tweets et autres sorties médiatiques font trembler le monde entier, notamment sur les matières premières et les droits de douane.



" Donald Trump est un homme d'affaires.



Ce qui est important pour lui et les Américains, ce n'est pas seulement America First, mais le business avant tout.



Il ne veut pas augmenter les droits de douane partout, il veut seulement le faire avec les pays qui voulaient arrêter d'avoir leurs réserves de changes en dollars. La force des USA réside dans le poids du dollar dans le système monétaire international.



Il sait très bien que si jamais la suprématie du dollar est perdue, les États-Unis s'effondrent. Il fait peur pour finalement mieux négocier, " dévoile Marc Touati.



Une méthode musclée qui ne vise pas vraiment l'Europe. Trop affaibli, le Vieux Continent n'est pas perçu comme une menace, d'autant plus avec un euro en perte de vitesse.



Des négociations seraient déjà en cours avec la Chine et l'Inde, les deux locomotives mondiales, pour maintenir la place de la monnaie américaine. Dans ce marasme, les entreprises ont tout intérêt à regarder en dehors de nos frontières.



" Dans toute crise, il existe des opportunités.



Je conseille 4 piliers aux chefs d'entreprises : développer des services et produits de niche, bien communiquer sur son savoir-faire, continuer d'innover et pour finir, l'internationalisation " conclut-il en guise d'espoir.