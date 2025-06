"Le service client, c'est anticiper" : l’art du service client selon Anabelle Laskar (CDS)

C’est un métier essentiel car nous intervenons souvent quand un client est insatisfait, sur un plan commercial, technique, fonctionnel… C’est en quelque sorte une conséquence indirecte de l’activité, nous sommes « les régulateurs d’urgence » pour répondre à une promesse qui n’a pas été totalement honorée ou en phase de ne pas l’être.



C’est un métier difficile, et davantage aujourd’hui avec le développement d’outils à disposition des clients qui en font eux-mêmes des experts toujours plus exigeants.



A ce titre, le service client exige d’être humble par rapport aux demandes, des plus simples aux plus complexes, d’être à l’écoute pour comprendre les exactes attentes, de savoir être proactif et agile pour satisfaire une demande.



Il requiert également un « savoir travailler » ensemble efficace : interagir avec les autres services transverses de l’entreprise, locaux ou globaux, afin d’optimiser ou créer des solutions techniques et/ou opérationnelles efficaces.

La diversité des entités et des clients constitue un atout majeur qui enrichit la complexité de notre démarche.Quel que soit l’entité, le métier du service client est le même avec pour points de contact des mails et des appels téléphoniques, et le but restant la satisfaction du client. Cependant, l’approche client et les discours varient selon les interlocuteurs et nos entités.Il peut s’agir d’agences de voyages avec une relation B2B, de professionnel à professionnel où nous allons à l’essentiel pour être rapide et efficace ; de travel managers au sein des entreprises avec lesquels il faut être davantage attentif au discours ; ou encore des partenaires, en particulier les hôtels qui représentent une majeure partie des plus de 100 000 appels entrants et plus de 770 000 mails entrants enregistrés chaque année par l’ensemble des services-clients.La valeur ajoutée de CDS réside entre autres dans une gestion automatisée du prépaiement hôtelier, accompagnée d’un échange riche et constant des conseillers clients concernant le suivi en amont et aval des réservations de ses clients.Plus largement, nous traitons des appels ou emails très divers : du conseil à l’accompagnement du processus réservations (navigation outil, politique voyage en vigueur, informations tarifaires) aux éventuels assistances techniques outils ou réclamations pendant ou post-séjour (qualité de service contestée, surbooking, etc.).