Ports de Normandie lance l’électrification de ses quais ferry et croisière

Le projet est désormais sur les rails. Ce mercredi, Ports de Normandie a signé avec la Commission européenne le Grant Agreement qui officialise le lancement de Normandy Docks Power (NDP), un vaste programme d’électrification des quais de ses principaux ports : Cherbourg, Caen-Ouistreham, et demain Dieppe.s, bénéficie d’un soutien européen de 10,74 M€ via le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe 2 (MIE 2) et l’AFIF (Alternative Fuel Infrastructure Facility), ainsi que d’un prêt de 3,58 M€ de la Caisse des Dépôts et de financements locaux.À terme, près de 14 000 tonnes de CO₂ seront évitées chaque année, et 70 % des escales dans les ports concernés pourront se faire en mode décarboné.