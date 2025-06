Royal Caribbean : Richard Fain quitte la présidence, Jason Liberty prend la relève

« Je suis honoré et touché d’avoir été élu président et directeur général. Je me réjouis de poursuivre notre mission : offrir à nos passagers des vacances inoubliables et créer une valeur durable pour nos actionnaires. J’aurai la chance, ainsi que l’ensemble de l’entreprise, de continuer à bénéficier de l’expérience et des conseils de Richard, qui restera membre de notre conseil. »

Richard Fain va quitter la présidence du Royal Caribbean Group, qu'il occupait depuis 1988, au 4e trimestre 2025, tout en restant administrateur.Le PDG Jason Liberty reprendra sa fonction.Par ailleurs,Jason Liberty n'a pas manqué de rendre hommage à son prédécesseur :