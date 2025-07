Tour du monde en croisière : comment choisir le bon itinéraire ?

Le Tour du Monde 2026 à bord du Costa Serena, entièrement rénové pour l’occasion, se distingue par son format plus court (66 jours) et son itinéraire inédit entre Tokyo et Buenos Aires. Il traverse 3 continents, 15 pays, 26 destinations et 14 îles, avec des escales emblématiques comme Bali, les îles Cook, l’île de Pâques ou encore Ushuaïa.



Ce tour du monde est conçu comme un récit en trois chapitres :



● Tokyo – Sydney (26 jours) : immersion en Asie et Océanie, entre gratte-ciel futuristes, temples anciens et plages paradisiaques.

● Sydney – San Antonio (27 jours) : traversée du Pacifique avec 8 îles à explorer, dont les Cook et l’île de Pâques.

● San Antonio – Buenos Aires (15 jours) : exploration de la Patagonie et de la Terre de Feu, avec une nuit à Ushuaïa.



Et si 66 jours c’est déjà trop pour certains ? L’itinéraire peut se découper en différents segments, qui peuvent être réservés indépendamment.



Tokyo – Sydney

26 jours | Taïwan, Hong Kong, Philippines, Indonésie, Australie | à partir de 3.319€



Sydney – San Antonio

27 jours | Îles du Pacifique, Chili | à partir de 3.119 €



San Antonio – Buenos Aires

15 jours | Chili, Argentine | à partir de 1.889 €



Tokyo – San Antonio

52 jours | Taïwan, Hong Kong, Philippines, Indonésie, Australie, Îles du Pacifique, Chili | à partir de 6.059€



Hong Kong – Buenos Aires

61 jours | Philippines, Indonésie, Australie, Îles du Pacifique, Chili, Argentine | à partir de 7.649€



Hong Kong – San Antonio

47 jours | Asie, Océanie, Pacifique, Amérique du Sud | à partir de 5.559 €



Hong Kong – Sydney

21 jours | idéal pour une escapade tropicale plus courte | à partir de 2.279€



Sydney – Buenos Aires

41 jours | un voyage de rêve, entre nature intacte et grandes villes | à partir de 4.669€



Pour qui ? Ce format plus court et modulaire (segments combinables) est idéal pour les clients qui souhaitent vivre un tour du monde sans s’engager sur 3 à 4 mois. Les tarifs démarrent à partir de 8.659 € pour 66 jours, avec pension complète, forfait boissons, 10 excursions incluses tout au long de l’itinéraire et bien sûr tout le programme d’animations à bord. Si vos clients rêvent d’Asie du Sud-Est, d’Amérique du Sud et de l’île de Pâques, qu’ils n’ont pas beaucoup de temps libre, qu’ils ont un budget contenu et qu’ils souhaitent passer les fêtes de fin d’année en famille, ce tour du monde est fait pour eux !