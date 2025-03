Tour du monde Costa : "un voyage qui ne se mesure pas en jours, mais en émotions"

Ils auront également la possibilité de suivre des circuits à terre sur plusieurs jours : « Nos excursions overlands sont de véritables voyages dans le voyage, où vos clients auront tout loisir de savourer la culture de chaque pays, en vivant comme des autochtones parmi les autochtones, mais avec le confort et les petites attentions d’un hôtel 4 étoiles. Il s’agit d’excursions sur plusieurs jours, où les passagers quittent le navire pour le retrouver un peu plus loin. L’occasion par exemple, en Afrique du Sud, depuis Port Elizabeth, de partir en safari explorer une réserve naturelle de 1000 hectares, profiter de dîners traditionnels, ou en Australie, traverser le pays direction Uluru, le monolithe sacré des Aborigènes, au cœur du désert » explique Aurélie Soulat.

Ces expériences à terre permettent aux voyageurs de s'immerger pleinement dans les merveilles naturelles et de vivre des expériences riches en adrénaline. Sur le tour du monde 2026, une aventure de six jours et cinq nuits entre l'Équateur et Pérou est l’occasion d’une aventure à pied et en mer parmi les espèces animales et végétales des îles Galapagos, puis au Pérou à la découverte de l'ancienne vie des Incas à Cusco et au Machu Picchu, site classé au patrimoine de l'UNESCO.



En 2027, Costa propose notamment cinq jours au Japon, dans les villes de Tokyo, Kyoto et Nagasaki. Un voyage parmi les temples anciens, les cérémonies intemporelles, les expériences et les paysages futuristes, sans oublier le mythique mont Fuji.