Grande nouvelle : Costa dévoile deux tours du monde pour 2026 !

Un itinéraire exceptionnel entre Asie, Pacifique et Amérique du Sud

Entre les plages paradisiaques de Bali, les mystères de l’île de Pâques et les paysages spectaculaires de la Patagonie, le Tour du Monde 2026 à bord du Costa Serena promet une aventure inoubliable. En 66 jours, les passagers vivront 9 jours d’exploration entre les Philippines, l’Indonésie et l’Australie, découvriront 14 îles d’exception dont les îles Cook, et passeront 7 jours au cœur de l’Amérique du Sud, avec une nuit magique à Ushuaïa. Un voyage aux multiples visages, entre nature, culture et émerveillement.



Ce deuxième tour du Monde se décline en trois grands segments, chacun offrant une immersion unique dans des paysages, cultures et atmosphères radicalement différents. Le premier segment, de Tokyo à Sydney (26 jours), traverse l’Asie et l’Océanie, avec des escales fascinantes à Taïwan, Hong Kong, aux Philippines, en Indonésie et en Australie. Vos clients pourront découvrir les plages paradisiaques de Boracay, la magie de Bali et la modernité de Sydney, dans un voyage mêlant traditions millénaires et modernité vibrante. Le deuxième segment, de Sydney à San Antonio (27 jours), est une odyssée à travers les îles les plus reculées du Pacifique. Il inclut des joyaux comme les îles Cook et l’île de Pâques, offrant une parenthèse enchantée entre lagons turquoise, récifs coralliens et cultures insulaires préservées. Enfin, le troisième segment, de San Antonio à Buenos Aires (15 jours), plonge les voyageurs au cœur de l’Amérique du Sud, entre la Patagonie chilienne et la Terre de Feu argentine. Avec une nuit à Ushuaïa et des escales spectaculaires entre glaciers, fjords et volcans, ce dernier chapitre promet une conclusion grandiose à une aventure hors du commun.