Saveur Créole : pari réussi !

© Costa Croisières - Femme dégustant un cocktail © Costa Croisières - Femme dégustant un cocktail

L'hiver 2024/2025 a résonné des rythmes et des saveurs authentiques des Caraïbes, offrant aux communautés locales une scène privilégiée pour célébrer et partager leur riche patrimoine culturel avec un public venu du monde entier., plaçant les traditions culinaires et artistiques locales au cœur de l'expérience.Pour les papilles, l'initiative Saveur Créole a tenu sa promesse d'une. Chaque jour, des plats créoles emblématiques ont été proposés, sublimés par des sauces préparées à partir d'épices locales, dont l'incontournable purée de piment de Guad’Epices. Cette attention portée à l'authenticité des saveurs a été particulièrement saluée par les locaux, retrouvant le goût de leur terroir. De plus, la mise en avant du rhum créole de Martinique et de Guadeloupe, ainsi que du traditionnel Ti-Punch, inclus dans le forfait My Drinks, a renforcé le lien des clients locaux avec ces emblèmes de leur culture. Les croisiéristes ont ainsi pu savourer un héritage culinaire riche et varié, véritable porte d'entrée dans l'univers caribéen.Parallèlement à cette exploration gustative, l'animation et les divertissements à bord se sont transformés en une vibrante vitrine du. Des danseurs professionnels martiniquais et guadeloupéens ont enflammé la scène avec des spectacles d'une énergie communicative et d'une beauté saisissante, captivant le public par leur maîtrise des rythmes traditionnels et leurs costumes chatoyants. L'opportunité offerte aux passagers de partager la danse avec les artistes a enrichi l'expérience d'une. La diversité artistique de la région a été mise en lumière à travers une programmation diversifié : un groupe de « steel band » en provenance de Sainte-Lucie a distillé ses mélodies entraînantes, des musiciens jamaïcains ont rendu hommage à Bob Marley à travers un medley vibrant, et un ensemble des Antilles a interprété des morceaux traditionnels locaux.L'intégration d'artistes locaux au sein de la programmation des divertissements a eu un double impact positif. Elle a non seulement enrichi l'expérience des passagers en leur offrant un, mais a également permis de soutenir et de valoriser les talents des communautés visitées. Ce cercle vertueux d'échange et de reconnaissance a sans aucun doute renforcé l'attachement des visiteurs à l'authenticité et à la richesse culturelle de l'univers caribéen,