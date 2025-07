Nouveauté 2026 : le MSC Yacht Club embarque sur MSC Magnifica !

À l’occasion de sa mise en cale sèche, MSC Magnifica bénéficiera d’un programme de rénovation d’envergure, le plus important depuis plus d’une décennie. Cette métamorphose accueillera notamment le MSC Yacht Club dans sa version la plus récente, intégrée avec soin à l’architecture du navire, mais également un nouveau MSC Aurea Spa et une salle de sport Technogym® pensée pour le bien-être en mer.



Installé sur cinq ponts, le MSC Yacht Club proposera 63 suites spacieuses au design soigné, dont une somptueuse Suite Royale pouvant accueillir jusqu’à six personnes, avec un bain à remous privé et une vaste terrasse de 78 m² offrant une vue panoramique sur la mer, des Suites balcon et vue mer et des Suites communicantes idéales pour les familles. Chacune d’elles offrira des prestations haut de gamme : salle de bain avec finitions en marbre, linge brodé, machine à café Nespresso, minibar inclus et service en cabine 24 h/24.



Les espaces communs du MSC Yacht Club ont été imaginés comme de véritables refuges en mer. Le Top Sail Lounge, baigné de lumière naturelle, accueillera les hôtes dans une atmosphère feutrée et élégante, avec vue imprenable sur l’horizon. Le restaurant dédié proposera une cuisine de haute volée, des menus inspirés, une équipe culinaire disponible 24 h/24 et un service d’exception, rehaussé par les conseils attentifs d’un sommelier. Enfin, le solarium privé, avec piscine, bains à remous, lits balinais et zones de restauration en plein air, permettra de savourer chaque instant dans une ambiance à la fois chic et décontractée.