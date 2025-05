MSC Croisières : un été 2025 placé sous le signe de la découverte de la Méditerranée

● MSC Seaside (7 nuits) : départ de Marseille tous les lundis avec escales à Barcelone, La Goulette (Tunis), Palerme, Naples et Livourne. Tarif à partir de 849 € par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.



● MSC Orchestra (7 nuits) : départ de Marseille tous les mercredis avec escales à Barcelone, Ibiza, Cagliari, Civitavecchia (Rome) et Gênes. Tarif à partir de 749 € par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.



● MSC Splendida (7 nuits) : départ de Marseille tous les jeudis avec escales à Tarragone, Valence, Livourne, Civitavecchia (Rome) et Gênes. Tarif à partir de 649 € par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.



● MSC Grandiosa (7 nuits) : départ de Marseille tous les vendredis avec escales à Gênes, Civitavecchia (Rome), Palerme, Ibiza et Valence. Tarif à partir de 849 € par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.



● MSC World Europa (7 nuits) : départ de Marseille tous les samedis avec escales à Gênes, Naples, Messine, La Valette et Barcelone. Tarif à partir de 719 € par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.



● MSC Magnifica (7 nuits) : départ de Marseille tous les dimanches avec escales à La Spezia, Naples, Palerme, La Valette et Barcelone. Tarif à partir de 799 € par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.



● MSC Musica (10 nuits) : départ de Marseille avec escales à Malaga, Cadiz, Lisbonne, Alicante, Mahon (Minorque), Olbia (Sardaigne) et Gênes. Tarif à partir de 1 459 € par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.