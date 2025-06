MSC Croisières réinvente le divertissement en famille pour l’été 2025

MSC Croisières dévoile une toute nouvelle programmation dédiée aux familles. Conçue pour séduire les petits comme les grands, cette offre revisitée place le divertissement au cœur de l’expérience en mer. Activités immersives, spectacles participatifs, jeux originaux et événements festifs viendront rythmer les journées et soirées à bord dès juin 2025.



Matteo Mancini, Directeur du Développement des Divertissements Familiaux chez MSC Croisières, explique :

« Être une compagnie familiale, c’est comprendre les besoins de chacun pendant les vacances. Grâce à notre univers Doremiland, nos clubs enfants, nos espaces ludiques imaginés pour les enfants et les familles, nos parcs aquatiques, nos salles d’arcade et toutes les activités dédiées à chaque tranche d’âge, nous créons chaque jour des moments uniques pour les bébés, les enfants et les ados.

Pour l’été 2025, nous avons imaginé de nouvelles expériences en mer grâce aux nouvelles technologies. Interactivité, activités sportives et ambiances festives seront au rendez-vous. Avec de nombreuses nouveautés pour les ados. »