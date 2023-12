MSC Croisières : découvrez le palmarès des "All-Stars of the Sea" 2023 !

Sur la grande scène du théâtre du MSC Orchestra, différents prix ont donc été remis.



Le premier d’entre eux concernant la « meilleure animation commerciale » a été décerné au réseau Selectour.



Le prix spécial « trophée d’innovation » est revenu au Cercle des Vacances, agence de voyages spécialisée sur le sur-mesure basée à Paris.



Selectour a été désigné meilleur réseau de distribution devant Havas Voyages et Tourcom.



Concernant les ventes groupes, c’est CFA Voyages à Paris qui décroche la palme devant Verdié Voyages et Navitour.



Karavel est quant à lui primé pour les ventes MSC World Cruise, autrement dit les ventes sur les tours du monde proposés par la compagnie.



Croisiland est quant à lui récompensé pour ses ventes sur le produit yacht club.



La meilleure progression est décernée à So Croisières à Nice devant O’Plaisir Voyages et Manor.



Le Top 3 des Ventes individuelles est constitué de Cruiseline à Monaco suivi de Contraste Voyages et Nayaradou Voyages.



So Croisières, Cruiseline, et Penchard Voyages se sont partagés le trophée « 300 000ème passager » que la compagnie a presque atteint en 2023.