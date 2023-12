Patrick Pourbaix (MSC Croisières) : "Nous sommes à un tournant de la croisière en France" 🔑

Pierre Pélissier, président de l’agence en ligne Cruiseline, reconnait si la RSE n’est pas vraiment une préoccupation du client, elle l’est par contre au niveau des marchés financiers. « Une partie de nos taux d’intérêts est indexée sur nos initiatives anti-pollution » déclare-t-il.



Alors la croisière, mode le plus polluant pour partir en vacances ? « On s’efforce de vendre le moins possible de vols - qui constituent la partie la plus polluante du travel - en favorisant des départs plus locaux » commente Pierre Pélissier qui s’est fixé pour objectif « moins 30% de vols sur les trois prochaines années ».



Engagée dans la préservation de l’environnement, MSC a sa feuille de route toute tracée, « zéro émission nette d’ici 2050 ». Patrick Pourbaix a d’ailleurs décliné tous les efforts faits par la compagnie pour atteindre cet objectif. Que ce soit au niveau de la capture des émissions de C02, du traitement de l’eau ou bien encore de la collecte des déchets.