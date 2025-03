MSC : le World America largue les amarres et l’Atlantic s'annonce

Le MSC World America a quitté Saint-Nazaire sous un grand soleil et les applaudissements de milliers de Nazairiens.Livré officiellement ce mercredi par les Chantiers de l’Atlantique, ce nouveau fleuron de la flotte entame sa traversée de l’Atlantique sans laisser orphelin le site de Saint-Nazaire.La découpe de la première tôle a marqué le lancement de la construction. Livraison prévue : octobre 2027.: la traditionnelle cérémonie de la pièce, soudée et incrustée dans la coque du World Asia, également en construction. Un clin d’œil aux marins et à la tradition navale qui doit porter chance au navire.