Comment MSC Croisières part à la conquête des Etats-Unis

On pourra également assister à des spectacles d’acrobaties et d’illusions. Sans oublier une adaptation du spectacle Queen Rock Symphonic reprenant les grands tubes de Queen, joué au Panorama Lounge, l’autre grande salle de spectacle du navire.



Bien sûr, on y retrouvera la farandole d’activités, boutiques et lieux de restauration, notamment répartis le long de la Galleria, longue promenade qui constitue le cœur battant du navire. Au total, les passagers auront le choix entre 19 restaurants (dont six de spécialités) et 18 bars et lounges.



Parmi les nouveautés, il y a donc Eataly mais également Paxos (cuisine grecque), All Stars Sports Bar pour vibrer en regardant les événements sportifs, ou encore The Loft, espace festif réservé aux adultes.



Enfin, l’espace bien-être (1260 m2) avec même une piste de marche active de 328 mètres, et le Yacht Club avec ses 152 suites et espaces exclusifs, complètent la palette pour satisfaire toutes les envies.