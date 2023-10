MSC Croisières bat le record du "plus grand nombre de passagers jamais atteint en France"

« Les efforts que nous faisons sont récompensés par de bons chiffres. Cela facilite aussi l’arrivée et le déploiement des navires Explora Journeys (la marque ultra luxe propriété du groupe MSC) » résume Patrick Pourbaix.



Avec un hiver « réussi en dernière minute » et un été « fantastique », MSC Croisières réalise une année record en 2023. « Nous avions un objectif secret, c’était de franchir la barre des 300 000 passagers français, on y est presque » confie le patron France qui enregistre « le plus grand nombre de passagers jamais atteint par une compagnie de croisières en France » (l’activité draine environ 540 000 clients français par an).