Les dernières actualités d’Explora Journeys : Alaska dès l’été 2027 avec EXPLORA III et présentation d’EXPLORA IV

En été 2027, EXPLORA III et IV exploreront de nouveaux horizons. Pendant ce temps, EXPLORA I et II se concentreront sur la Méditerranée, berceau de la marque, proposant plus de 60 itinéraires variés qui longeront des côtes riches en histoire et feront escale dans de charmants ports pour la première fois.



Les voyageurs découvriront les palais ottomans d’Istanbul et la Casbah animée d’Alger. Ils se promèneront dans les villages et admireront les falaises d’Amalfi, et exploreront les sites antiques et les plages d’Olbia en Sardaigne. De nouveaux ports en Adriatique les attendent : Trogir en Croatie, avec sa vieille ville et son bord de mer, et Koper en Slovénie, une jolie ville côtière chargée d’histoire vénitienne.