72 heures chrono à Abu Dhabi : les incontournables

A voir / à faire

Pour commencer ce séjour, il suffit de se rendre à 160 kilomètres du centre d’Abu Dhabi, àEn taxi, ou bien en bus, visiterest un must.Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle est réputée pour ses oasis, son architecture islamique traditionnelle et son ambiance plus paisible que les autres grandes villes côtières.: idéalement au petit matin, cette visite permet d’être au plus proche de plus de 4 000 animaux - dont des lions, des rhinocéros, des zèbres et des gazelles. Il est possible d’y réserver un safari guidé dans un espace semi-naturel de 217 hectares.: située en plein centre-ville, cette palmeraie offre un réseau de sentiers ombragés, pour une promenade fraîche et apaisante. C’est l’occasion aussi de découvrir le fonctionnement de l’oasis à travers l’éco-musée présent sur place, qui met en avant les savoir-faire traditionnels.: un arrêt s’impose au restaurant Al Fanar, une adresse réputée pour sa cuisine émiratie. Surtout, ne passez pas à côté des douceurs arabes, les luqaimats - de petits beignets frits et moelleux, arrosés de sirop de datte.: Al Ain Region est riche en histoire, et découvrir le Fort permet de plonger dedans. Complétement restauré, il date du début du XXe siècle et fut le siège du pouvoir local et le lieu de naissance de Sheikh Khalifa bin Zayed. L’exposition permanente retrace l’histoire de la famille régnante.Retour à Abu Dhabi en fin de journée.