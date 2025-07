Tahiti Tourisme lance HINA : une plateforme de dons pour un tourisme plus durable

HINA est une plateforme de dons participatifs accessible à tous – touristes comme habitants – qui permet de contribuer, en toute transparence, à quatre projets à but non lucratif soigneusement sélectionnés. Ces projets sont ancrés dans des thématiques essentielles au développement durable du Fenua :soutien aux communautés locales et création d’emplois durablessauvegarde du patrimoine matériel et immatériel polynésienpréservation des écosystèmes et des espèces endémiquesCes actions sont portées par des associations locales en partenariat avec deux structures de référence : la Fondation Anāvai et la FAPE – Te Ora Naho, actrices engagées de longue date sur le terrain polynésien.En savoir plus sur la plateforme : www.hina.pf