Tahiti Tourisme : une nouvelle campagne de promotion pour soutenir la basse saison

Tahiti Et Ses Îles continue de mobiliser les professionnels locaux et les tour-opérateurs français à travers sa nouvelle campagne de communication, "Maeva à Tahiti Et Ses Îles".



Réservée exclusivement au marché français, elle permettra de soutenir la basse saison 2020/2021 avec la promotion de séjours très attractifs incluant la demi-pension sur les îles, valables jusqu’au 30 juin prochain.



" Cette opération de communication s’inscrit dans une stratégie fédératrice impliquant les acteurs de l’aérien (internationaux et domestique), de l’hôtellerie, de la croisière et les réceptifs, tous disposés à appliquer des conditions exceptionnelles aux tour-opérateurs avec lesquels ils collaborent ", précise Tahiti Tourisme dans un communiqué.