Tahiti Tourisme lance sa campagne annuelle « Laissez-vous guider par vos émotions »

En plus de séduire par son esthétique et son message, cette campagne s’inscrit dans une vision stratégique plus large : celle du développement d’un tourisme durable, inclusif et respectueux des traditions polynésiennes.



Portée par la démarche Fāri’ira’a Manihini 2027, elle vise à encourager une fréquentation mieux répartie entre les îles et à privilégier des visiteurs en quête d’authenticité. L’objectif : protéger l’âme de la destination tout en offrant aux voyageurs des expériences riches et inoubliables.



Ainsi, Tahiti Et Ses Îles ne se contente plus de promettre des paysages de rêve ; la destination propose une rencontre intime avec une culture, un peuple et une énergie singulière, le Mana .