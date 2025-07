Une année exceptionnelle pour le tourisme français vers la Thaïlande

Côté aérien, beaucoup de vols mènent désormais à la Thaïlande.



Les capacités aériennes depuis la France continentale et outre-mer sont en nette augmentation pour l’hiver 2025-26



- Air France passera en biquotidien de janvier à mars prochain sur Bangkok et ouvrira Phuket avec 3 vols directs par semaine,

- Air Calin augmente ses fréquences à partir du 17 novembre en passant à 3 vols par semaine sur sa ligne Paris - Bangkok – Nouméa,

- Air Austral et son PDG Hugues Marchessaux nous confirmait récemment dans un entretien ajouter une nouvelle fréquence sur Bangkok l’hiver prochain.

- THAÏ Airways, avec l’ouverture d’un Bruxelles-Bangkok très vendu en France, permet d’augmenter également les capacités.



Au départ des grands Hubs mondiaux desservis depuis Paris, là aussi les vols sont nombreux :



- ITA s’envole depuis Rome vers Bangkok 5 fois par semaine.

- Qatar et Emirates proposent plus de 6 vols quotidiens vers Bangkok au départ de Dubaï et Doha et pour Emirates, des vols vers Krabi avec sa filiale Fly Dubaï.

- Etihad vole aussi plusieurs fois par semaine vers Bangkok, Phuket et bientôt vers Chiang Mai et Krabi

- Singapore Airlines propose de nombreux vols vers Bangkok, Phuket, mais aussi Koh Samui et Krabi avec sa filiale SCOOT,

- Malaysia Airlines de retour en France en vol direct vers Kuala Lumpur depuis mars, sert Bangkok et Phuket,

- Eva Air et Gulf Air volent en quotidien vers Bangkok,

- Cathay et Turkish Airlines volent aussi en quotidien vers Bangkok et Phuket.