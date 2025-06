Thaï Airways : l'heure du renouveau et de la croissance [ABO]

Chez Asia, Thai Airways est bien plus qu’un transporteur : c’est un partenaire de cœur, un pilier de notre histoire commune avec la Thaïlande. Depuis nos premiers vols vers Bangkok jusqu’aux connexions vers les provinces les plus reculées, la compagnie a toujours incarné à nos yeux l’hospitalité thaïlandaise avec élégance et fiabilité.



Après une forte période de turbulences, je suis ravi de voir que Thai Airways affiche aujourd’hui une santé financière très rassurante et qu'elle a renoué avec les bénéfices, grâce surtout à un plan de réhabilitation ambitieux. Cela témoigne en tout cas de sa volonté de redevenir un acteur majeur du ciel asiatique.



Sur le marché français, nous avions hâte de retrouver une équipe commerciale solide, dédiée au B2B et composée bientôt de cinq personnes, sous la houlette experte de Serge Rigal, très apprécié par notre équipe Transport. Cette structure largement renforcée était indispensable pour nous, acteurs majeurs de la destination au départ du marché français. Cela nous offre un relai et soutien bien plus efficace et personnalisé dans nos négociations.



Autre évolution précieuse à nos yeux : les vols domestiques en Thaïlande sont désormais opérés directement par Thai Airways, avec une transition vers des A321neo prévue d’ici la fin de l’année. Ce changement garantit une expérience homogène et de qualité pour nos voyageurs, même sur les liaisons intérieures.



Nous espérons que cette dynamique se traduira prochainement par une augmentation des capacités au départ de CDG et par des politiques tarifaires et d'allotements plus souples pour les tour-opérateurs.



J'observe ainsi que Thai Airways ne se contente pas de redécoller : elle trace une nouvelle trajectoire ambitieuse, cohérente avec les attentes de nos voyageurs. Cela devrait remettre du "caviar dans notre partenariat"... et pas uniquement dans les assiettes de nos voyageurs (en business) au retour de Bangkok !

Guillaume Linton, le président d’Asia était présent sur la croisière sur la Seine. Il a donné ses commentaires à TourMag.