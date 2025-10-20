GUILLAUME LINTON

Après des études d'économie et de commerce, Guillaume intègre le groupe L'Oréal fin 1999 et part faire sa coopération au sein de sa filiale australienne à Melbourne, pour y relancer la marque Kérastase.



Après avoir pu vivre les Jeux Olympiques du Millénaire sur Sydney en Septembre 2000 et découvert la culture océanienne au cours des 3 années passées sur place, Guillaume rentre en France fin 2002 et prolonge de 2 ans sa carrière au siège du groupe français de cosmétiques.



Après une rencontre très marquante en septembre 2004 avec Jean-Paul Chantraine, fondateur d'ASIA , Guillaume quitte le groupe L'Oréal et choisit de rejoindre le monde du tourisme pour s'occuper de la relance de la zone Pacifique pour le compte du service production du voyagiste.



Après 3 années comme chef de marché sur une zone élargie aux archipels indonésiens et philippins, Guillaume prend la direction commerciale du TO et se verra confier notamment le développement de la revente au travers du réseau des agences de voyages,



Pendant les 10 années passées dans cette fonction, il aura à cœur de renforcer les liens historiques du TO avec l'ensemble de la distribution online et offline en France (réseaux intégrés, réseaux volontaires, agences indépendantes et plateformes). En Décembre 2018,



Suite au décès de Jean-Paul Chantraine, que Guillaume considérait comme son mentor, il rentre au capital au travers d'une opération de MBO et prend la direction de l'entreprise qu'il dirige toujours aujourd'hui.