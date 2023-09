Durant sa carrière, Jean-François a parcouru le monde à bord des bateaux de croisière des compagnies Paquet et Club Méditerranée.



Après dix années de navigation, il intègre en 1999 la Station de Pilotage de Marseille-Fos dont il a été le Secrétaire Général de 2011 à 2015.



En 2015 Jean-François Suhas devient président bénévole du Club de la Croisière Marseille Provence, une association qui représente les acteurs de l'industrie de la croisière. Il représente depuis 2017 la filière croisière au Comité France Maritime, directement rattaché aux services du Premier Ministre.



Il a été élu Président du Conseil de Développement du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) le 10 janvier 2020, pour une mandature de cinq ans.



Il est persuadé que le progrès et l’innovation doivent être combinés à de nouveaux modes de vie et de consommation pour pouvoir répondre aux grands enjeux de notre temps. Pour lui, le développement économique durable est un moteur au progrès des hommes mais avec, en toile de fond, l’impérieuse nécessité du respect de la biodiversité et de l’environnement.