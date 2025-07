Mama Shelter ouvre un nouvel établissement en Suisse

Mama Shelter Zurich propose une large gamme de services et d’espaces visant à combiner hébergement, restauration, loisirs et travail. Le Mama’s Restaurant dispose d’une cuisine ouverte et d’une terrasse extérieure. Il propose la cuisine signature de Mama Shelter avec des plats à partager, pizzas, salades, et brunchs dominicaux. Le premier brunch est prévu le 1er août, jour de la fête nationale suisse.



Le rooftop végétalisé, baptisé Mama’s Garden, offre une vue sur les toits de Zurich. L’établissement compte aussi un bar avec terrasse, une salle de sport, une creative room, une salle de banquet, une breakroom, quatre studios et trois ateliers dédiés aux réunions et événements professionnels.



Côté animation, Mama Shelter Zurich dispose d’un terrain de pétanque, de tables de ping-pong, de flippers et d’un baby-foot. L’ambiance est conçue pour favoriser les échanges dans un cadre inclusif et chaleureux. Un shop sur place et un e-shop (mamalovesyou.com) complètent l’offre, avec des objets et accessoires emblématiques de la marque.



Dans les chambres, l’esthétique reprend les codes du chalet urbain : bois clair, tons noisette, courbes chocolatées et textures douces. Les masques iconiques de Mama Shelter décorent les murs. L’hôtel entend ainsi s’inscrire dans le paysage zurichois comme un lieu hybride, ouvert et vivant.