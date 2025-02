TGV Lyria présente sa nouvelle vision du voyage !

L’expérience culinaire a également été totalement revue grâce au partenariat avec Gate Gourmet Helvetia, avec un focus sur la cuisine franco-suisse.



L’Atelier Lyria Gourmet propose des plats imaginés par les chefs étoilés Michel Roth et Danny Khezzar.



Le Bistrot, disponible en voiture-bar, met l'accent sur des recettes équilibrées à base de produits locaux et de saison, tandis que La Table en Première Signature offre une expérience gastronomique avec des plats servis à l’assiette.



Depuis janvier 2025, les voyageurs peuvent profiter du service click & collect et de la livraison à la place.



Le portail Wi-Fi à bord de TGV Lyria offre désormais plus de 150 contenus exclusifs, comprenant films, séries, podcasts et journaux numériques.



Les voyageurs de Première Signature bénéficieront d’un accès à un catalogue de presse. Tous les contenus sont préchargés, ce qui permet de les visionner sans connexion Internet.



En parallèle, un chatbot intégré, Franz, sera à la disposition des passagers pour répondre à leurs questions en temps réel.



L'expérience sera encore enrichie dans les années à venir avec l'intégration de prises USB-C, de la réalité augmentée et de vidéos de conduite immersive.



TGV Lyria met a disposition des nouveaux services en gare.



L'embarquement express pour les passagers de Première Signature leur permet d’accéder rapidement à bord, tandis que des halls et quais dédiés facilitent la circulation des voyageurs.



Les espaces de coworking en gare et les services de stationnement sont également à l’honneur, avec des offres avantageuses pour les clients français et suisses.