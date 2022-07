Lyria : Eric Dehlinger succède à Fabien Soulet au poste de directeur général

Lors de son Conseil d’administration, les administrateurs de Lyria (la filiale conjointe des CFF et de la SNCF) ont nommé un nouveau directeur général et un nouveau président du Conseil d’administration.



Ainsi Eric Dehlinger succède ainsi à Fabien Soulet, qui prend de nouvelles fonctions au sein du Groupe SNCF, après avoir exercé son mandat durant plus de trois ans. Et Philipp Mäder est nommé président du Conseil d’administration.



Eric Dehlinger est de nationalité française, âgé de 56 ans.



Il a occupé plusieurs postes dans le domaine de l’exploitation ferroviaire Fret et Voyageurs et du pilotage des services. Il est actuellement Directeur des Opérations de l’Axe TGV Atlantique et Directeur TGV de la Gare Montparnasse.



Il a fortement œuvré pour l’organisation de la mise en service des 2 nouvelles Lignes à grande vitesse vers Bordeaux et Rennes. Il entrera en fonction le 1er septembre 2022.