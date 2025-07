Ailleurs Business : "la relation-client est essentielle dans le voyage d’affaires"

Ailleurs Business est un acteur majeur du voyage d'affaires au sein de Marietton Développement. Avec 13 plateaux d'affaires et 250 collaborateurs engagés, nous combinons la force d’un grand groupe (300 M€ de volume d’affaires) avec l’agilité et la proximité d’une structure à taille humaine.



Notre organisation nous permet d'assurer une parfaite connaissance et compréhension des besoins de nos clients, qu'ils soient PME, grands comptes, marchés publics, ONG ou organisations internationales. Nous avons développé une approche personnalisée avec des interlocuteurs dédiés pour garantir une écoute active, un accompagnement adapté et une réactivité optimale.

Le plateau de Lyon est organisé en pôles de compétences pour une gestion adaptée à chaque typologie de clientèle. Nous gérons notamment les comptes de PME-PMI et d’organisations humanitaires, mais aussi les marchés publics et les organisations internationales, avec un trafic complexe et une expertise multilingue (anglais obligatoire, italien, espagnol, russe, arabe).



Mon équipe est spécialisée dans les marchés publics et organisations internationales, avec six clients stratégiques représentant 30 M€ de volume d'affaires. Nous accompagnons ces clients avec un suivi sur-mesure et un service personnalisé, facilitant leurs déplacements tout en leur apportant des solutions optimisées.