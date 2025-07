Explora Journeys continue de déployer son programme Explora Club

Depuis juillet 2025, Explora Journeys déploie la Explora Club . Ce développement intervient après un lancement en avril 2025 et offre désormais aux membres un accès facilité à leurs avantages via leur espace personnel My Explora.Le programme permet. Explora Journeys étend également son système de Status Match à une onzième marque partenaire.Les membres peuvent bénéficier d’un. Chaque niveau ouvre l’accès à des services personnalisés avant, pendant et après le voyage.