Explora dévoile ses croisières été 2027

Avec l'intention de savourer chaque instant, nos croisières de l'été 2027 ont été soigneusement conçues, comme toujours, pour offrir flexibilité, séjours prolongés et immersion plus profonde à un rythme plus doux

Explora Journeys prévoit pour l’été 2027 plus de. Ces croisières incluront de nouvelles escales, notamment à Trogir en Croatie, avec son centre médiéval, ou à Koper en Slovénie, cité côtière aux influences vénitiennes. D’autres destinations incluent Istanbul, Alger, la côte amalfitaine ou encore Olbia en Sardaigne. EXPLORA IV , propulsé au, fera ses débuts en 2027. Le navire proposera des croisières en Europe occidentale, en Europe du Nord, en Islande, au Groenland, sur la côte est du Canada et des États-Unis, ainsi qu’en Nouvelle-Angleterre. Il disposera d’espaces publics agrandis et de résidences plus spacieuses, avec l’un des plus hauts ratios espace/passager du secteur., déclare : «».Les itinéraires visent à proposer une. Cette stratégie s’inscrit dans la volonté de la marque de proposer des voyages plus immersifs et variés, à bord de navires de nouvelle génération.