À Marseille, Explora Journeys poursuit son opération séduction

Les tarifs sont relativement abordables pour nos clients, si on a des offres,

A titre personnel, j’ai adoré disposer d’un room service 24h sur 24 gratuitement

La compagnie répond vraiment à la demande des clients français, de par la qualité de sa gastronomie, l'espace à bord et le service, avec un rapport qualité-prix imbattable

C'est même moins cher qu'un palace ou un bel hôtel sur la côte, parce que là, on est en all inclusive avec accès à tous les restaurants. Et puis, il y a aussi du divertissement à bord, de l'animation musicale de qualité

Je vends beaucoup de compagnies de croisières luxe et dans cette catégorie-là, Explora Journeys sort haut la main.



Quand on est gourmand et gourmet, ce navire permet une vraie expérience culinaire. On commence avec du caviar le matin, on ne déguste que des produits de qualité. Le chef de la restauration, Franck Garanger, est un passionné, qui ne travaille qu'avec des produits frais, et on sent vraiment la différence

Autre atout de taille - pour le moment -pour les clients à la recherche d'une belle opportunité. poursuit Laure Carrega. indique pour sa part Angélique Chochoy, responsable d'agence chez Contrastes Voyages et Contrastes Croisières à Ollioules. Comme Laure Carrega, elle a eu l'occasion de partir sur l'Explora I en août 2023, lors de la croisière inaugurale en Islande.